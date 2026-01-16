Общество

Осуждавшего СВО историка Ивана Куриллу Минюст внес в список иноагентов

16.01.2026
Министерство юстиции Российской Федерации 16 января внесло в реестр иностранных агентов историка-американиста из Волгограда Ивана Куриллу. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Настоящий материал (информация) касается деятельности иностранного агента Куриллы Ивана Ивановича.

Оснований для включения Куриллы в ряды иноагентов у Минюста оказалось немало. Цитата из официального сообщения:

– И.И. Курилла принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине.

Припомнили Курилле и его участие в интервью на информационных ресурсах иностранных источников. Переезд его в США стал еще одним аргументом в пользу внесения в позорный список.

Справка. Иван Курилла родился в Волгограде. Российский историк-американист, специалист в области русско-американских отношений XIX века. 10 лет возглавлял кафедру международных отношений и зарубежного регионоведения ВолГУ, возглавлял университетский Центр американских исследований «Americana». С 2008 года работал главным редактором журнала «Вестник Волгоградского государственного университета» и ежегодника Americana. В начале 2000-х работал приглашенным исследователем в Дартмутском колледже, затем – в Университете Джорджа Вашингтона.

