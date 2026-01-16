



Пока весь город только сбрасывает ночные объятия, а люди неспешно заваривают себе кофе, волгоградские дворники уже бегут на работу. В ежедневной спешке многие из нас рискуют не заметить их труда. Однако, если хотя бы один из коммунальщиков не выйдет на утреннюю смену, ценность рабочей профессии каждый прохожий оценит сполна. Правда ли, что в последние годы работа на земле привлекает все больше молодых людей и становится для них не просто «времянкой», а делом для души – в материале ИА «Высота 102».

Как у себя на даче

Дни, когда улицы города заметает снегом по «самые уши», в Волгограде в последние годы можно пересчитать по пальцам. А вот гололед, как и прежде, остается верен городу на Волге – сковывая тротуары, он превращает даже короткий путь до машины в фигурный прокат с высоким риском падения.

Во время непогоды у волгоградских дворников – двойная, если не тройная нагрузка. С 6:00 сотрудники нового жилого квартала на севере города Любовь и Андрей Новиковы разбивают ледяные глыбы и расчищают дорожки для пешеходов, которые в скором времени выйдут из своих домов. Несколько лет назад сотрудники коммунальных служб познакомились на Мамаевом кургане. Она – цветовод-декоратор из Мурманской области, не понаслышке знающая, что такое настоящий снегопад. Он – в прошлом работник склада, а ныне – дворник с большим стажем.

– И Любовь, и Николай действительно называют свою профессию призванием, - рассказывает исполнительный директор управляющей компании «Современный Город» Елена Клименко. – Говорят же, что у человека «легкая рука». Так вот у них обоих руки «легкие». Что ни посадят, все приживается, цветет и благоухает. Люди работают не спустя рукава, а трудятся так качественно, как трудились бы у себя дома или на участке. Когда мы собираемся на планерки, нам даже не приходится давать им особых указаний. Они все знают сами, а порой еще и учат нас. «Это нужно убрать, это подрезать, а это оставить на зиму до окончания сокодвижения».

Все начинается с них

По словам коммунальщиков, в наши дни многие стереотипы о рабочих специальностях уходят в прошлое. И если пару десятилетий назад профессию дворника прочили не успевающим в учебе школьникам, то сейчас к сотрудникам управляющих компаний относятся совсем иначе.

– Мы часто получаем обращения от жильцов, которые просят поблагодарить семью Новиковых за их работу. К счастью, представления о том, что рабочие профессии немодны и даже зазорны уже неактуальны. Большинство людей понимают, что тот же дворник – это часть команды, – рассуждает Елена Клименко. – Без его труда вся созданная строителями и дизайнерам красота быстро придет в упадок. А потому не просто здороваются, желают хорошего дня и сочувственно сетуют на непогоду, но даже приглашают к себе погреться и попить чаю.

Проросшие корнями стереотипы разрушают и сами работники коммунальных служб. Например, о том, что профессию дворника выбирают те, кому «слегка за 30…»

– В последние годы у нас действительно достаточно молодых людей, которые стараются взять большие объемы и заработать побольше. Мы, к слову, ничуть не против, – заключает исполнительный директор УК. – Главное, чтобы люди не только приходили в эту профессию, но и оставались в ней. Ведь ни один управленец ничего не стоит без специалистов, которые трудятся на земле. Команда начинается именно с них. К слову, недавно к нам устроилась еще одна семейная пара. А в соседнем жилом комплексе у нас работают отец и сын. Такая семейственность повышает ответственность сотрудников. Они понимают, что, не выполнив то или иное задание, подведут не только нас, но и друг друга.

Фото: ВолгоградТРВ