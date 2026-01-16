Общество

«Люди приглашают их к себе на чай»: семья дворников из Волгограда влюбила в себя жителей целого квартала

Общество 16.01.2026 16:31
0
16.01.2026 16:31


Пока весь город только сбрасывает ночные объятия, а люди неспешно заваривают себе кофе, волгоградские дворники уже бегут на работу. В ежедневной спешке многие из нас рискуют не заметить их труда. Однако, если хотя бы один из коммунальщиков не выйдет на утреннюю смену, ценность рабочей профессии каждый прохожий оценит сполна. Правда ли, что в последние годы работа на земле привлекает все больше молодых людей и становится для них не просто «времянкой», а делом для души – в материале ИА «Высота 102».

Как у себя на даче 

Дни, когда улицы города заметает снегом по «самые уши», в Волгограде в последние годы можно пересчитать по пальцам. А вот гололед, как и прежде, остается верен городу на Волге – сковывая тротуары, он превращает даже короткий путь до машины в фигурный прокат с высоким риском падения.

Во время непогоды у волгоградских дворников – двойная, если не тройная нагрузка. С 6:00 сотрудники нового жилого квартала на севере города Любовь и Андрей Новиковы разбивают ледяные глыбы и расчищают дорожки для пешеходов, которые в скором времени выйдут из своих домов. Несколько лет назад сотрудники коммунальных служб познакомились на Мамаевом кургане. Она – цветовод-декоратор из Мурманской области, не понаслышке знающая, что такое настоящий снегопад. Он – в прошлом работник склада, а ныне – дворник с большим стажем.

– И Любовь, и Николай действительно называют свою профессию призванием, - рассказывает исполнительный директор управляющей компании «Современный Город» Елена Клименко. – Говорят же, что у человека «легкая рука». Так вот у них обоих руки «легкие». Что ни посадят, все приживается, цветет и благоухает. Люди работают не спустя рукава, а трудятся так качественно, как трудились бы у себя дома или на участке. Когда мы собираемся на планерки, нам даже не приходится давать им особых указаний. Они все знают сами, а порой еще и учат нас. «Это нужно убрать, это подрезать, а это оставить на зиму до окончания сокодвижения».

Все начинается с них 

По словам коммунальщиков, в наши дни многие стереотипы о рабочих специальностях уходят в прошлое. И если пару десятилетий назад профессию дворника прочили не успевающим в учебе школьникам, то сейчас к сотрудникам управляющих компаний относятся совсем иначе. 

– Мы часто получаем обращения от жильцов, которые просят поблагодарить семью Новиковых за их работу. К счастью, представления о том, что рабочие профессии немодны и даже зазорны уже неактуальны. Большинство людей понимают, что тот же дворник – это часть команды, – рассуждает Елена Клименко. – Без его труда вся созданная строителями и дизайнерам красота быстро придет в упадок. А потому не просто здороваются, желают хорошего дня и сочувственно сетуют на непогоду, но даже приглашают к себе погреться и попить чаю.

Проросшие корнями стереотипы разрушают и сами работники коммунальных служб. Например, о том, что профессию дворника выбирают те, кому «слегка за 30…»

– В последние годы у нас действительно достаточно молодых людей, которые стараются взять большие объемы и заработать побольше. Мы, к слову, ничуть не против, – заключает исполнительный директор УК. – Главное, чтобы люди не только приходили в эту профессию, но и оставались в ней. Ведь ни один управленец ничего не стоит без специалистов, которые трудятся на земле. Команда начинается именно с них. К слову, недавно к нам устроилась еще одна семейная пара. А в соседнем жилом комплексе у нас работают отец и сын. Такая семейственность повышает ответственность сотрудников. Они понимают, что, не выполнив то или иное задание, подведут не только нас, но и друг друга.

Фото: ВолгоградТРВ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.01.2026 18:03
Общество 16.01.2026 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 17:41
Общество 16.01.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 16:31
Общество 16.01.2026 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 16:21
Общество 16.01.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 15:48
Общество 16.01.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 15:07
Общество 16.01.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:54
Общество 16.01.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:50
Общество 16.01.2026 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:22
Общество 16.01.2026 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:18
Общество 16.01.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 13:06
Общество 16.01.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 13:00
Общество 16.01.2026 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 12:32
Общество 16.01.2026 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 12:31
Общество 16.01.2026 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 12:01
Общество 16.01.2026 12:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
Пять сел Котовского района под Волгоградом остались без светаСмотреть фотографии
18:26
«Помогал тушить даже Толстой»: свидетели по делу Геля вновь вспоминали детали пожара в судеСмотреть фотографии
18:17
Илья Родионов стал третьим новичком «Ротора»Смотреть фотографии
18:03
Отбой угрозы БПЛА объявили вечером 16 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
В новогодние праздники жители Волгоградской области выбирали ОАЭ, Египет и ТурциюСмотреть фотографии
16:31
«Люди приглашают их к себе на чай»: семья дворников из Волгограда влюбила в себя жителей целого кварталаСмотреть фотографии
16:21
Волжан до крещенской купели довезут на автобусах № 40кСмотреть фотографии
15:48
За год Концессии восстановили 40,5 тыс. квадратных метров асфальтаСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец из злости изрезал приятеля ножомСмотреть фотографии
15:07
В Рудне отказались от крещенский купаний из-за рыхлого льдаСмотреть фотографии
14:54
Волгоградская область передала БПЛА и мототехнику в зону СВОСмотреть фотографии
14:50
Запрет на продажу алкоголя вступит в силу в Волгограде 25 январяСмотреть фотографии
14:22
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области днем 16 январяСмотреть фотографии
14:18
«Не жизнь, а истязание»: волгоградцы просят Бастрыкина спасти их от мучительного гула снежных пушекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Обладатель Кубка России Александр Трошечкин перешёл в «Ротор»Смотреть фотографии
13:27
Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновниковСмотреть фотографии
13:06
Свет вернули в обесточенные аварией хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградские ватерполисты обыграли «Синтез» в серии пенальтиСмотреть фотографии
13:00
253 спецмашины чистят волгоградские дороги после снегопадаСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области назвали самые востребованные профессии январяСмотреть фотографии
12:31
«Путь короткий, но самоотверженный»: в Елани похоронят погибшего год назад Александра ЕреминаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде водитель автобуса №88 выгнал пассажиров в мороз из салонаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Ученые разглядели цифру в гигантской коронарной дыре на СолнцеСмотреть фотографии
11:36
Защита волгоградского генерала Попова обжаловала приговор в кассацииСмотреть фотографии
11:27
В Госдуме не собираются лишать россиян TelegramСмотреть фотографии
11:08
На федеральной трассе под Волгоградом погиб пассажир опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде 21-летняя рецидивистка едва не зарезала гостя отчимаСмотреть фотографии
10:39
Где в Волгограде будут работать купели на Крещение: списокСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом на эко-ферме пятнистых оленей и муфлонов выпустили в лугаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
В Волгоградской области на 3,5 часа перекрыли дорогу из-за гигантской лужиСмотреть фотографии
 