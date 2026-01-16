Пять сел Котовского района под Волгоградом остались без света





В Котовском районе Волгоградской области вечером 16 января несколько населенных пунктов остались без электричества. По сообщению районных служб, свет пропал в шести селах, в одном из них подача электроэнергии уже восстановлена.

Так, в частности, сообщается, что на линиях электропередач в Котовском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. В списке населенных пунктов, которые остаются без света на этот час:

Крячки,

Неткачево,

Перещепное,

Тарасово,

Дорошево.

Восстановлена подача ресурса в Слюсарево.