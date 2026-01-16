Общество

Волгоградцы осудили выходку водителя автобуса №88, выгнавшего на мороз пассажиров

Общество 16.01.2026 21:36
16.01.2026 21:36

Волгоградцы осудили поступок водителя автобуса №88, который утром 16 января выгнал на мороз пассажиров. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», поводом для «наказания» волгоградцев стал тот факт, что кто-то из них, по мнению водителя, якобы не оплатил проезд. 

Редакция информагентства предложила читателям в экспресс-опросе поразмышлять над тем, достоин ли водитель применения санкций. Самым популярным оказался вариант, предполагающий применение наказания, – 41% участников опроса выбрали этот вариант.

Но, что примечательно, большинство горожан, если сложить другие варианты, считают, что водитель, как минимум, не заслужил увольнения с работы. Некоторые выбрали вариант «понять и простить» (20%), другие поняли ситуацию так, что мужчина не хотел нести ответственности за чей-то бесплатный проезд, и это можно читать оправданием (21%), 14% участников опроса предложили оштрафовать волгоградца, но сохранить за ним рабочее место.

Отметим, что в транспортном предприятии до сих публично не дали оценки действиям водителя автобуса №88. Как сообщили в мэрии Волгограда, информация находится на проверке. 

