«Путь короткий, но самоотверженный»: в Елани похоронят погибшего год назад Александра Еремина

Общество 16.01.2026 12:31
В рабочем поселке Елань Волгоградской области 17 декабря похоронят 33-летнего Александра Еремина, который больше года назад погиб в зоне специальной военной операции. Прощание с бойцом начнется в 10 утра, а в 11:00 пройдет отпевание в церкви.

- Александр, ценой своей жизни, проложил путь к будущей победе, мужественно сражаясь за Родину, за то, чтобы мир наконец наступил, - сообщает Telegram-канал «Сердце Елани». - Его боевой путь был короткий, но самоотверженный.

Военнослужащий перестал выходит на связь зимой 2024 года. Больше года его близкие надеялись, что Александра найдут живым. Однако этого не произошло. Известно, что участник спецоперации погиб 16 декабря 2024 года при выполнении боевого задания.

Фото: «Сердце Елани» / t.me

Коллаж V102.RU

