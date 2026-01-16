



В Волгоградской области 16 января объявлен режим беспилотной опасности. Смс-сообщения об этом от РСЧС стали поступать около 14:20 мск.

В связи с вероятностью применения беспилотников на территории Волгоградского региона жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: избегать открытых участков улиц, не подходить к окнам, соблюдать иные правила при угрозах атаки БПЛА.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Напомним, ночью 16 января дежурными средствами ПВО Минобороны РФ перехвачено четыре украинских беспилотников самолетного типа.