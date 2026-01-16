Защита волгоградского генерала Попова обжаловала приговор в кассации





Адвокат бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова Сергей Буйновский обжаловал приговор в кассационном суде. Об этом защитник приговоренного к 5 годам в колонии экс-генерала сообщил ТАСС.

По словам Буйновского, в жалобе на приговор он просит кассационную инстанцию отменить приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года и апелляционное определение 2-го Западного окружного военного суда от 25 июля 2025 год в отношении Ивана Попова.

– Также мы просим кассационную инстанцию направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда либо уголовное преследование в отношении моего подзащитного прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления, – цитирует информагентство юриста.

Говоря о своем подзащитном, Сергей Буйновский подчеркнул, что генерал Попов не теряет надежды на справедливость.

Напомним, генерала Попова осудили за то, что он вместе с бывшим заместителем командующего войсками ЮВО генерал-лейтенантом Олегом Цоковым якобы организовал хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внес в официальные документы заведомо ложные сведения об их поступлении в воинские части. Ущерб оценили в 100 миллионов рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признал. Во время следствия он хотел отправиться на СВО, однако в этом ему было отказано. При этом власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими по делу.

Иван Попов является уроженцем Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье.