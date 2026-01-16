За год Концессии восстановили 40,5 тыс. квадратных метров асфальта





В Волгограде «Концессии» водо- и теплоснабжения в декабре 2025 года восстановили 3100 квадратных метров асфальта в местах коммунальных работ. В общей сложности в порядок за этот месяц привели 90 участков в разных районах региональной столицы.

Как уточняет Volganet.net со ссылкой на пресс-службу ресурсоснабжающих организаций, активные работы после коммунальных «раскопок» на сетях начались в Волгограде в апреле 2025 года.

– Благодаря сухой осени и такому же началу зимы удалось привести в порядок большое количество ранее поврежденных дорог, внутридворовых проездов, пешеходных зон. В общей сложности, с начала 2025 года «Концессии» восстановили 40 500 квадратных метров асфальта во всех районах, – передает издание.

В новом 2026 году восстановление асфальта там, где его пришлось демонтировать для проведения работ на сетях, будет продолжено. Работы запланированы специалистами и стартуют, как только наступит сухая и теплая погода.

Фото: Концессии