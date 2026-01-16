В Рудне отказались от крещенский купаний из-за рыхлого льда

В Волгоградской области власти Руднянского района 16 января приняли решение не проводить крещенские купания на реке Терса из-за состояния льда, выход на который может быть опасно для жизни людей.

- При проведении обследования места традиционного обустройства проруби (иордани) при проведении крещенских мероприятий (купаний) на р. Терса, по ул. Набережная в р.п. Рудня показало, что толщина льда не превышает 20 см, при этом он рыхлый и неоднородный, поэтому выход на него может быть небезопасный, - сообщила районная администрация.

Согласно действующим рекомендациям по организации таких мест, толщина льда там, где обустраивается прорубь, должна быть не менее 20-25 см.

Рабочая группа по организации обеспечения безопасности людей в ходе крещенский купаний решила, что прорубь на реке Терса в рабочем поселке Рудня оборудовать не будут.

Ранее ГУ МЧС России по Волгоградской области опубликовало список мест, оборудованных для крещенских купаний – их около 50 по всему региону. В Руднянском районе, как сообщалось, планировалось оборудовать две иордани – на реке Терса в Рудне и на озере Судачье в селе Большое Судачье.





