253 спецмашины чистят волгоградские дороги после снегопада





В Волгоградской области 253 единицы спецтехники обеспечивают проезд на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Для обработки проезжей части израсходовано 3,3 тысячи тонн противогололедных материалов.

Как уточнили в облкомдортрансе, на региональных и межмуниципальных трассах дежурство несут 162 единицы техники. На трассе Р-22 «Каспий» и обходе Волгограда, по информации ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, дорожная обстановка находится в штатном режиме, дежурство несли 38 спецмашин.

На трассах Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, Р260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск было задействовано 53 специализированные машины.

Мониторинг ситуации ведется круглосуточно. При необходимости число спецтехники будет увеличено.

Фото: администрация Волгоградской области