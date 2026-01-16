Общество

253 спецмашины чистят волгоградские дороги после снегопада

16.01.2026
16.01.2026


В Волгоградской области  253 единицы спецтехники обеспечивают проезд на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Для обработки проезжей части израсходовано 3,3 тысячи тонн противогололедных материалов.

Как уточнили в облкомдортрансе, на региональных и межмуниципальных трассах дежурство несут 162 единицы техники. На трассе Р-22 «Каспий» и обходе Волгограда, по информации ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, дорожная обстановка находится в штатном режиме, дежурство несли 38 спецмашин. 

На трассах Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, Р260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск было задействовано 53 специализированные машины. 

Мониторинг ситуации ведется круглосуточно. При необходимости число спецтехники будет увеличено. 

Фото: администрация Волгоградской области

