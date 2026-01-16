Водители сняли на видео полярные условия на трассе Волгоград-Саратов

16 января трасса Р-228 на границе Волгоградской и Саратовской областей оказалась во власти снежной стихии. Пейзажи, словно снятые за Полярным кругом, сняли в наших краях водители, которых непогода застала в пути.





Переметы на проезжей части, плохая видимость и белая пелена вдоль дороги – такая ситуация, как утверждают очевидцы, наблюдается на границе двух регионов. Ехать, судя по всему, еще можно, но надо быть осторожным и внимательным, чтобы не попасть в переделку.

На данный момент сообщений о каких-либо ограничениях на трассах Волгоградской области не сообщается.

Видео: «Короче, Волгоград» / t.me

Фото из архива V102.RU

