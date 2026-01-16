Свет вернули в обесточенные аварией хутора в Волгоградской области

В Волгоградской области завершены аварийно-восстановительные работы в муниципальном округе город Михайловка, где утром 16 января без света остались четыре населенных пункта.

- По состоянию на 12:30 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме, - сообщили в администрации.

Напомним, что аварийное отключение электроэнергии в 06:30 мск произошло в х. Ильменский 2-й, х. Большая Глушица, х. Сенной и х. Орлы. Причины не сообщаются. В 10:15 мск специалистам удалось восстановить электроснабжение трех хуторов. Без света оставался населенный пункт Орлы.

Фото из архива V102.RU





