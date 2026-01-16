Общество

Волжан до крещенской купели довезут на автобусах № 40к

Общество 16.01.2026 16:21
0
16.01.2026 16:21


В городе Волжском Волгоградской области на Крещение до городского пляжа пустят дополнительный автобус № 40к. Об этом сообщили в администрации Волжского. 

Автобус будет курсировать с 11:30 до 16:00 19 января по маршруту Площадь Строителей – Городской пляж – Площадь Строителей. 

Отправление от пл. Строителей: 11:30, 12:05, 12:35, 13:10, 14:20, 14:55, 15:35.

Отправление от пляжа: 11:47, 12:20, 12:52, 13:27, 14:37, 15:15, 15:55.

В администрации Волжского также напоминают, что в 12:00 на городском пляже 19 января состоится водосвятный молебен у купели. До 16:00 волжане смогут совершить омовение.

Для жителей Волжского власти организуют работу теплых палаток для переодевания с горячим чаем.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.01.2026 18:03
Общество 16.01.2026 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 17:41
Общество 16.01.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 16:31
Общество 16.01.2026 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 16:21
Общество 16.01.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 15:48
Общество 16.01.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 15:07
Общество 16.01.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:54
Общество 16.01.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:50
Общество 16.01.2026 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:22
Общество 16.01.2026 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:18
Общество 16.01.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 13:06
Общество 16.01.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 13:00
Общество 16.01.2026 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 12:32
Общество 16.01.2026 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 12:31
Общество 16.01.2026 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 12:01
Общество 16.01.2026 12:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
Пять сел Котовского района под Волгоградом остались без светаСмотреть фотографии
18:26
«Помогал тушить даже Толстой»: свидетели по делу Геля вновь вспоминали детали пожара в судеСмотреть фотографии
18:17
Илья Родионов стал третьим новичком «Ротора»Смотреть фотографии
18:03
Отбой угрозы БПЛА объявили вечером 16 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
В новогодние праздники жители Волгоградской области выбирали ОАЭ, Египет и ТурциюСмотреть фотографии
16:31
«Люди приглашают их к себе на чай»: семья дворников из Волгограда влюбила в себя жителей целого кварталаСмотреть фотографии
16:21
Волжан до крещенской купели довезут на автобусах № 40кСмотреть фотографии
15:48
За год Концессии восстановили 40,5 тыс. квадратных метров асфальтаСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец из злости изрезал приятеля ножомСмотреть фотографии
15:07
В Рудне отказались от крещенский купаний из-за рыхлого льдаСмотреть фотографии
14:54
Волгоградская область передала БПЛА и мототехнику в зону СВОСмотреть фотографии
14:50
Запрет на продажу алкоголя вступит в силу в Волгограде 25 январяСмотреть фотографии
14:22
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области днем 16 январяСмотреть фотографии
14:18
«Не жизнь, а истязание»: волгоградцы просят Бастрыкина спасти их от мучительного гула снежных пушекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Обладатель Кубка России Александр Трошечкин перешёл в «Ротор»Смотреть фотографии
13:27
Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновниковСмотреть фотографии
13:06
Свет вернули в обесточенные аварией хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградские ватерполисты обыграли «Синтез» в серии пенальтиСмотреть фотографии
13:00
253 спецмашины чистят волгоградские дороги после снегопадаСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области назвали самые востребованные профессии январяСмотреть фотографии
12:31
«Путь короткий, но самоотверженный»: в Елани похоронят погибшего год назад Александра ЕреминаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде водитель автобуса №88 выгнал пассажиров в мороз из салонаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Ученые разглядели цифру в гигантской коронарной дыре на СолнцеСмотреть фотографии
11:36
Защита волгоградского генерала Попова обжаловала приговор в кассацииСмотреть фотографии
11:27
В Госдуме не собираются лишать россиян TelegramСмотреть фотографии
11:08
На федеральной трассе под Волгоградом погиб пассажир опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде 21-летняя рецидивистка едва не зарезала гостя отчимаСмотреть фотографии
10:39
Где в Волгограде будут работать купели на Крещение: списокСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом на эко-ферме пятнистых оленей и муфлонов выпустили в лугаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
В Волгоградской области на 3,5 часа перекрыли дорогу из-за гигантской лужиСмотреть фотографии
 