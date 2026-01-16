Волжан до крещенской купели довезут на автобусах № 40к





В городе Волжском Волгоградской области на Крещение до городского пляжа пустят дополнительный автобус № 40к. Об этом сообщили в администрации Волжского.

Автобус будет курсировать с 11:30 до 16:00 19 января по маршруту Площадь Строителей – Городской пляж – Площадь Строителей.

Отправление от пл. Строителей: 11:30, 12:05, 12:35, 13:10, 14:20, 14:55, 15:35.

Отправление от пляжа: 11:47, 12:20, 12:52, 13:27, 14:37, 15:15, 15:55.

В администрации Волжского также напоминают, что в 12:00 на городском пляже 19 января состоится водосвятный молебен у купели. До 16:00 волжане смогут совершить омовение.

Для жителей Волжского власти организуют работу теплых палаток для переодевания с горячим чаем.