Транспорт

В суперпрочную дорогу превратили 10 км трассы Р-229 под Волжским

Транспорт 29.08.2024 07:33
0
29.08.2024 07:33


В Волгоградской области привели в нормативное состояние 10 км трассы Р-229 на северном выезде из Волжского. Как рассказали V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, речь идёт об участке км 730 – км 740 трасы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград вблизи города Волжского, одного из крупнейших промышленных центров Нижнего Поволжья.
Напомним,  автомобильная дорога Р-229 была принята в федеральную собственность в 2021 году. 
Еще в прошлом году дорожники приступили к ремонту участка на отрезке с 730-го по 750-й км. Половину работ завершили в прошлом году – на отрезке с 740-го по 750-й км. Сейчас закончили ремонт второй половины – км 730 – км 740.    

На данном отрезке, как и на предыдущем, при помощи метода холодной регенерации из органоминеральной смеси специалисты устроили новое основание толщиной 20 см, а затем уложили дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной устойчивостью к образованию дефектов. 

Для укрепления обочин использовали смесь щебня и отфрезерованного в ходе ремонта материала, что положительно влияет на экологическую составляющую. В ходе ремонта также привели в порядок пересечения и примыкания к прилегающим территориям, восстановили два автопавильона и отремонтировали переходно-скоростные полосы.  

- В 2024 году мы начали ремонт на следующем участке в направлении Самары – с 710-го по 730-й км. Эти работы запланированы до 2026 года. Кроме того, осенью мы завершаем еще один ремонт вблизи рабочего поселка Быково – на отрезке с 633-го по 652-й км, где, помимо приведения к нормативу проезжей части, для повышения уровня безопасности дорожного движения устроили новую линию электроосвещения, – сообщил директор волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Александр Колобродов. 
Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
29.08.2024 06:03
Транспорт 29.08.2024 06:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.08.2024 12:13
Транспорт 28.08.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.08.2024 10:09
Транспорт 28.08.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.08.2024 18:38
Транспорт 27.08.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.08.2024 16:27
Транспорт 26.08.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.08.2024 09:35
Транспорт 25.08.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2024 21:23
Транспорт 24.08.2024 21:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2024 15:31
Транспорт 24.08.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 16:52
Транспорт 21.08.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 15:39
Транспорт 21.08.2024 15:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 14:35
Транспорт 21.08.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2024 11:41
Транспорт 20.08.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2024 12:02
Транспорт 19.08.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2024 10:39
Транспорт 19.08.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.08.2024 21:08
Транспорт 18.08.2024 21:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:55
Андрей Бочаров отметил особую роль полиции в профилактике экономических преступленийСмотреть фотографии
10:43
В Камышине семье погибшего на СВО капитана передали орден МужестваСмотреть фотографии
10:34
Tele2 запускает подписку «Блиц Анлим» с безлимитным трафиком на игру Tanks BlitzСмотреть фотографии
10:14
КАМАЗ снес трактор на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом иномарка сбила перебегавшего дорогу подросткаСмотреть фотографии
10:09
Вора-домушника осудили в Волгограде за серию краж из незапертых квартирСмотреть фотографии
09:35
«Единая Россия» и Минпросвещения обсудили вопросы готовности школ к 1 сентябряСмотреть фотографии
09:13
А так можно? Цены на бензин замерли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде осудят двоих пассажиров такси, забивших насмерть водителяСмотреть фотографии
08:29
Уволенный после скандала со скорой волгоградец требовал от Росгвардии полмиллионаСмотреть фотографии
07:33
В суперпрочную дорогу превратили 10 км трассы Р-229 под ВолжскимСмотреть фотографии
06:55
В Волгограде школу обязали заплатить 30 тысяч за торчащий в полу шурупСмотреть фотографии
06:03
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства обхода Нового Рогачика под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде медики выходили недоношенную малышку весом в 740 граммСмотреть фотографии
20:50
В Волжском горожан напугала сирена воздушной тревогиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
В Волгограде по вине УК пострадали 5 произведений художника Глеба ВяткинаСмотреть фотографии
19:41
В Волжском с 1 сентября сократят рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
19:03
В Волгограде из-за реконструкции линии СТ перенесли остановку «ЦПКиО»Смотреть фотографии
18:01
Экс-глава Серафимовичского района Пономарев и его зам избежали колонии по делу о «золотых» парашютахСмотреть фотографии
17:42
«Не брак, а геопластика»: власти Волгограда объяснили создание арт-объекта из мешков, обмазанных цементомСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде завершается реконструкция теплосети на ул. ПархоменкоСмотреть фотографии
16:57
В Камышине ночной пожар выгнал из общежития 70 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Врачи спасают покалеченного поездом волгоградцаСмотреть фотографии
16:39
ПСБ в Волгоградской области выдал первый онлайн-кредит «Без бумаг | фермерский»Смотреть фотографии
16:38
В Камышинском районе завершается ремонт двухкилометрового участка дороги на КалининскСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области нашли «резиновое» мясоСмотреть фотографии
16:02
В Волжском прошли учения по спасению людей в «Метро»Смотреть фотографии
16:01
В Волгоградской области сожгли и сломали 700 мусорных контейнеровСмотреть фотографии
15:50
Ветеранам СВО в регионах раздадут 500 автомобилей до конца годаСмотреть фотографии
15:42
Из Волгограда за 3,2 млн рублей власти вывезут 1,7 тыс. тонн мусораСмотреть фотографии
 