В суперпрочную дорогу превратили 10 км трассы Р-229 под Волжским

Транспорт 29.08.2024 07:33
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29.08.2024 07:33
В Волгоградской области привели в нормативное состояние 10 км трассы Р-229 на северном выезде из Волжского. Как рассказали V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, речь идёт об участке км 730 – км 740 трасы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград вблизи города Волжского, одного из крупнейших промышленных центров Нижнего Поволжья.
Напомним, автомобильная дорога Р-229 была принята в федеральную собственность в 2021 году.
Еще в прошлом году дорожники приступили к ремонту участка на отрезке с 730-го по 750-й км. Половину работ завершили в прошлом году – на отрезке с 740-го по 750-й км. Сейчас закончили ремонт второй половины – км 730 – км 740.
На данном отрезке, как и на предыдущем, при помощи метода холодной регенерации из органоминеральной смеси специалисты устроили новое основание толщиной 20 см, а затем уложили дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной устойчивостью к образованию дефектов.
Для укрепления обочин использовали смесь щебня и отфрезерованного в ходе ремонта материала, что положительно влияет на экологическую составляющую. В ходе ремонта также привели в порядок пересечения и примыкания к прилегающим территориям, восстановили два автопавильона и отремонтировали переходно-скоростные полосы.
- В 2024 году мы начали ремонт на следующем участке в направлении Самары – с 710-го по 730-й км. Эти работы запланированы до 2026 года. Кроме того, осенью мы завершаем еще один ремонт вблизи рабочего поселка Быково – на отрезке с 633-го по 652-й км, где, помимо приведения к нормативу проезжей части, для повышения уровня безопасности дорожного движения устроили новую линию электроосвещения, – сообщил директор волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Александр Колобродов.
Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»
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