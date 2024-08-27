Под Волгоградом «Лада» с 19-летним водителем протаранила дерево

19-летний водитель пострадал в ДТП, которое случилось сегодня в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Калачевскому району, авария произошла в 7-20 ч. 27 августа на улице Волгоградская.





ВАЗ-21124 протаранил дерево, вылетев на пешеходную дорожку. К счастью, в этот момент по ней никто не проходил.

В результате удара часть капота сложилась, как гармошка. Водителя госпитализировали с травмами.

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