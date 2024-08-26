Мэрия отчиталась о ремонте дорог во дворах Советского района Волгограда





26 августа администрация Волгограда подвела промежуточные итоги ремонта дорог, прилегающих к МКД на территории Советского района. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь в 2024 году муниципалитет планирует привести в порядок асфальт в двух дворах. На одном из проездов основные работы уже завершены.

- Подрядная организация отремонтировала дорожное покрытие во дворе по ул. Даугавская, 4, 4А в Советском районе. Рабочие уложили на проезжей части новый асфальт, заменили горловины люков инженерных сетей и ливнеприемников, восстановили тротуары общей площадью порядка 700 кв. метров, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, здесь же муниципалитет обещает обновить и элементы благоустройства. До конца года во дворе специалисты установят скамейки, урны и уличные фонари.

По информации администрации, такие же работы продолжаются сейчас и на территории, прилегающей к домам №№ 2, 4, 6 на ул. Василевского.

Отметим, вместе с двумя дворами в Советском районе власти миллионного города обещают привести в порядок 25 прилегающих к МКД проездов, а до 2034 года обновлены должны быть ещё 430 дворовых пространств.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»