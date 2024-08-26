В Волгоградской области подсчитали число работающих в МСБ





Эксперты подсчитали степень вовлеченности россиян в малый и средний бизнес (МСБ). Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, Волгоградская область заняла в этом исследовании 67-ое место. В частности, доля занятости в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2023 году составила 31,9%. В численном выражении – это 376,6 тысячи человек. За год количество занятых в малом и среднем бизнесе человек выросло на 10,8%. Эксперты подсчитали степень вовлеченности россиян в малый и средний бизнес (МСБ). Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, Волгоградская область заняла в этом исследовании 67-ое место. В частности, доля занятости в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2023 году составила 31,9%. В численном выражении – это 376,6 тысячи человек. За год количество занятых в малом и среднем бизнесе человек выросло на 10,8%.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. В этом городе в малом и среднем бизнесе работают 62,9% от занятых в экономике, или 2134,7 тыс. человек. На втором месте расположился Новосибирск с показателем в 56,6% (744,6 тыс.). На 0,1% отстала от Новосибирска Москва – 56,5% или 4867 тыс. человек. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. В этом городе в малом и среднем бизнесе работают 62,9% от занятых в экономике, или 2134,7 тыс. человек. На втором месте расположился Новосибирск с показателем в 56,6% (744,6 тыс.). На 0,1% отстала от Новосибирска Москва – 56,5% или 4867 тыс. человек.

Замыкают список Ингушетия, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Например, в Ингушетии лишь 13,3% жителей от общего числа занятых в экономике трудятся в секторе малого и среднего бизнеса. Замыкают список Ингушетия, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Например, в Ингушетии лишь 13,3% жителей от общего числа занятых в экономике трудятся в секторе малого и среднего бизнеса.

По данным официальной статистики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в настоящее время составляет около 21%, в то время в как других развитых странах эта доля составляет 50-60%. По данным официальной статистики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в настоящее время составляет около 21%, в то время в как других развитых странах эта доля составляет 50-60%.



