«Ротор» на «Сапсан Арене» встретится с «Родиной» 26 августа





Волгоградский «Ротор» сегодня, 26 августа, в Москве сыграет с «Родиной» в матче седьмого тура Первой лиги. Начало встречи в 19-30 ч., сообщает V102.RU.

Сине-голубые имеют в активе 10 очков, три победы, два поражения и одну ничью. При этом последние два тура оказались для команды Дениса Бояринцева выигрышными. Сначала на выезде была обыграна «Тюмень» со счетом 1:0, а затем на домашней арене футболисты «Ротора» проявили характер в битве с недавним участником Российской премьер-лиги, калининградской «Балтикой». В первом тайме отличился капитан Алексей Шумских, а почти сразу после перерыва хозяева остались в меньшинстве после показанной красной карточки полузащитнику Михаилу Мальцеву. В результате удаления футболист получил дисквалификацию и не поможет волгоградцам в предстоящем поединке.Однако, оставшись в численном меньшинстве, сине-голубым удалось не только удержать победу, но и развить преимущество в самой концовке благодаря голу новобранца Ильи Кухарчука. Как итог, заслуженный выигрыш «Ротора» со счетом 2:0. Стоит отметить и надежные действия волгоградского коллектива в обороне, пропустившего за шесть туров всего три мяча. Напомним, несколько дней назад состав «Ротора» усилил правый защитник Кирилл Дудкин, воспитанник волгоградского футбола. Ему предстоит навязать конкуренцию опытному Андрею Семёнову, который являлся основным игроком в первых матчах.«Родина» на начальном отрезке заработала девять баллов, выиграла дважды, трижды сыграла вничью и один раз проиграла. В прошлом туре на выезде столичный клуб провел ничейный и безголевой поединок с ярославским «Шинником». В межсезонье у «Родины» появился новый главный тренер. Испанского специалиста Франка Артигу сменил Владимир Газзаев. Интересно, что этот наставник является сыном известного тренера Валерия Газзаева, который возглавлял владикавказскую «Аланию» в 90-х годах, в расцвет противостояния «Ротора» с осетинским клубом в борьбе за самые высокие места в элитном российском дивизионе.А в сезоне 21-22 «Родину» тренировал нынешний рулевой волгоградцев Денис Бояринцев, под чьим руководством московская команда уверенно выиграла Вторую лигу и оформила повышение в классе. Однако сразу после достигнутого успеха руководство «Родины» рассталось со специалистом. Кроме того, в составе «Ротора» выступает защитник Заурбек Плиев, который ранее играл за московский коллектив. Во встрече с «Балтикой» 32-летний футболист дебютировал за сине-голубых, выйдя на замену во втором тайме.Матч «Родина — Ротор» на «Сапсан Арене» обслужит судейская бригада во главе с арбитром ФИФА Верой Опейкиной, которая уже работала в нынешнем сезоне на выездной игре «Ротора» с нижнекамским «Нефтехимиком» в четвертом туре.