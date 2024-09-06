Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 6 сентября, в первом туре розыгрыша Суперлиги 24-25 на выезде в напряженном поединке сыграли вничью с краснодарской «Кубанью» со счетом 24:24, сумев уйти от поражения на последней минуте, сообщает V102.RU.

Болельщики бело-голубых с особым предвкушением ждали дебютного официального матча под руководством нового главного тренера Евгения Дмитриева. И стартовая встреча оказалась максимально событийной и эмоциональной. Отметим, что волгоградки на южном выезде не остались без мощной фанатской поддержки своих преданных поклонников, которая им помогла переломить ход сегодняшнего противостояния в ключевой момент.

Первые минуты остались за исполнительницами «Синары». С обоих флангов набрали результативные баллы Анастасия Шкитина и Софья Васильева. Однако хозяйки скоро также распечатали ворота Марии Дувакиной, а затем и сравняли. Арина Безбабных вернула преимущество динамовкам по итогам разыгранных быстрых атак. При счете 5:5 представительница «Кубани» Диана Голуб реализовала пенальти и впервые вывела желто-зеленых вперед.

А вот вторая половина тайма прошла под полным контролем краснодарских спортсменок, до перерыва выдавших мощный отрезок с девятью голами. Подопечные Дмитриева за это время ответили лишь тремя попаданиями. Кураж поймала голкипер хозяек Юлия Пойлова, как будто заколдовавшая ворота от пропущенных мячей. Динамовки доводили дело до опасных бросков, однако финальная преграда оказывалась слишком непробиваемой для «Синары». В итоге после равного начала «Кубань» завладела инициативой и в раздевалку ушла в роли лидеров — 15:8.

Во втором тайме долгое время краснодарские гандболистки чувствовали себя достаточно уверенно и держали оппоненток на весомом расстоянии. Гостьям удалось заметно прибавить в атаке лишь в заключительном отрезке. На 52-й минуте Екатерина Долматова с семиметрового сократила отставание до трех мячей, а вскоре важным попаданием отметилась Софья Васильева, еще больше приблизив свою команду к хозяйкам. Однако затем бело-голубые допустили обидную потерю мяча, которой воспользовались желто-зеленые и в быстром отрыве снова увеличили преимущество.

Гостьи могли «вытащить» эту игру за счет характера, дисциплины и строгих действий в защите в концовке, и это у них получилось. Долматова следом дважды оказалась точна с пенальти, а на последней минуте результативным попаданием отметилась Алина Загороднева. У «Кубани» оставалось время на победный гол, но их финальная атака не принесла нужных дивидендов. Итог встречи первого тура — яркие 24:24, и по одному баллу в турнирной таблице для обоих соперников.

Евгений Дмитриев в дебютном официальном матче увидел сильные стороны в игре коллектива и моменты, над которыми стоит поработать дополнительно. 12 сентября во втором туре «Динамо-Синара» в ФОК имени Левона Акопяна примет тольяттинскую «Ладу». Начало встречи в 18-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев