В Волгограде полицейские арестовали везучих на золото домушников





В Волгограде полицейские задержали преступников, грабящих квартиры горожан. Как сообщает ИА «Высота 102», 36-и и 37-летние жители областного центра освободили от ценностей как минимум два жилых помещения.

- Злоумышленники путем подбора ключей проникали в квартиры горожан и похищали имущество. В июле текущего года таким способом были совершены 2 кражи, в результате которых у потерпевших были похищены свыше 60 наименований золотых украшений и около двухсот тысяч рублей наличными, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержание домушников произошло с помощью сотрудников Росгвардии. Во время обыска по местам жительства преступников правоохранители изъяли денежные средства, а также похищенные ювелирные украшения.

Отметим, в настоящее время подозреваемые задержаны. Сейчас следователи устанавливают возможную причастность подозреваемых к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области