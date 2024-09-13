Общество

Кассация признала ничтожным кредит, оформленный мошенниками на волгоградца

Общество 13.09.2024 10:30
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13.09.2024 10:30


Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отклонил жалобу банка и оставил в силе решение, согласно которому был признан ничтожным оформленный дистанционно на жителя Волгоградской области кредит в 100 тысяч рублей, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство обратилось в суд в интересах 62-летнего мужчины, который стал жертвой телефонных мошенников.

Согласно материалам дела, ему поступил звонок от лжесотрудника банка, который в разговоре получил информацию конфиденциального характера. Затем при помощи кодов доступа, поступивших через смс, на волгоградца был оформлен кредит на сумму 100 тысяч рублей. Сразу после поступления денег на счет потерпевшего они были в автоматическом режиме, без ведома заявителя, перечислены на счет третьего лица. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве.

- Согласно требованиям ст. 820 ГК РФ кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такая сделка является ничтожной, - пояснила Черединина.

Установлено, что мужчина не заключал кредитный договор и не получал денежные средства, а сделка была совершена в результате неправомерного удаленного доступа третьим лицом к данным его мобильного телефона. Однако Иловлинский районный суд, где первоначально рассматривалось это дело, отказал прокуратуре в удовлетворении требований о признании кредитного договора ничтожным и применении последствий недействительности сделки. Апелляционная инстанция, наоборот, согласилась с доводами надзорного ведомства.

В апреле текущего года решение Иловлинского районного суда было отменено и постановлено новое – об удовлетворении заявленных прокуратурой требований. Вступивший в законную силу судебный акт был оспорен ПАО «Банк ВТБ» в кассационном порядке.

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