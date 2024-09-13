Север Волгограда заволокло дымом из-за горящего камыша





Крупный ландшафтный пожар тушат в поселке Вишневая балка в Волгограде. Как сообщают очевидцы в местных пабликах, черный столб от пожара и густой дым виден далеко за пределами Краснооктябрьского района, где находится очаг возгорания.

- Горит сухая растительность, угрозы на данный момент нет. Сил и средств на месте достаточно, - прокомментировали происшествие V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По словам местных жителей, в поселке горит камыш. Пожар вспыхнул в овраге, рядом с которым находятся жилые дома.

Видео: Волгоград вкурсе / t.me