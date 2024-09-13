Расследования

«Хочу, чтобы он сидел в тюрьме»: волгоградец заявил об очередной афере мебельщика Алхутова

Расследования 13.09.2024 07:00
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13.09.2024 07:00

Осужденный Краснооктябрьским районным судом за мошенничество к двум годам условно мебельщик Александр Алхутов продолжает наживаться на доверчивых клиентах. Об этом V102.RU рассказал очередной пострадавший от его действий житель Волгограда Сергей Засовин. 

По словам мужчины, он приобрел недвижимость в новостройке по улице Тракторостроителей и для установки кухни пригласил Алхутова, даже не подозревая, какой за ним тянется криминальный шлейф. 

— Мы с женой нашли его на сервисе бесплатных объявлений еще 5 июня. Перед этим обзвонили с десяток мастеров. Выбрали его, так как при прочих равных он пообещал лучшую цену. Дней двадцать обсуждали детали, а 24 июня заключили договор почти на сто тысяч рублей. Авансом он взял 60. Приехал один на черной Audi A4, показал паспорт, привез договор. Сказал, что печати у него нет и так должно быть. Поставил свою подпись и исчез, — вспоминает обманутый волгоградец. — До этого он скидывал нам свое портфолио. Сам все замерял, консультировал. То есть никакого подвоха мы не чувствовали поначалу. Единственное немного смутил момент, что он взял деньги наличными, а на вопрос, можно ли перевести по безналу, сказал, что для этого надо ехать почему-то в Волжский к какому-то знакомому ИП. Я не придал этому значения, потому что договор был у меня на руках. 


Далее довольная семья спокойно готовилась к скорому новоселью. Закупили варочную панель, духовку, отчитывались Алхутову о приобретениях, спрашивали, подходят ли размеры. 

— К 15 августа он должен был все установить. Но время шло, а никакие работы так и не начинались. Когда я ему звонил, он сказал, что не готовы фасады, так как большая загрузка сейчас. Знающие люди подтвердили, что действительно такое бывает в летний период. 21 августа я снова ему позвонил, поинтересовался, куда он пропал и почему игнорирует мои сообщения. К 5 сентября Алхутов окончательно исчез с радаров. Потом неожиданно перезвонил и сказал, что цех затопило и наш гарнитур разбух, не пострадала только столешница. С его слов, он все перезаказал и в свое оправдание, что долго не выходил на связь пояснил, будто просто не хотел погружать нас в свои проблемы. При этом он так и не захотел отдать мне хотя бы столешницу. Якобы из-за потопа возникли проблемы с арендатором и ему пришлось экстренно съехать в другое место, — делится Сергей. 


У мужчины уже не было никаких сомнений, что он попал в неприятную историю. 

— Мы стали усиленно шерстить интернет. Нашли на сайте бесплатных объявлений гневный отзыв еще одной пострадавшей Ирины Жолудевой и от нее узнали всю подноготную про нашего мастера. И то, что у него условный срок, а сейчас идет еще один суд. 11 сентября я подал заявление в полицию по факту мошенничества. Бегать за ним я не собираюсь, мы все решим по закону. Я так понимаю, что он нашими деньгами закрывал свои неплатежи перед другими клиентами. То есть принцип финансовой пирамиды налицо. Самое интересное, что у нас в новостройке кто-то еще мог воспользоваться его услугами. Моя позиция принципиальная. Я хочу, чтобы этот человек сидел в тюрьме. Потерянные деньги для меня может и не та сумма, за которую я бы бился в суде, но он же продолжит свое дело, будут новые пострадавшие. Его нужно остановить, чтобы он получил по заслугам. По логике, если у Алхутова есть условный срок, то он стопроцентно сядет. Надо только довести дело до конца, — рассуждает обманутый клиент мебельщика.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что мебельщик оспорил приговор Краснооктябрьского райсуда. Потерпевшие, в свою очередь, заявили, что готовы на все — даже искать защиты у главы СКР Александра Бастрыкина. 

Как стало известно редакции информагентства, Алхутов в своей жалобе требовал снижения наказания и суммы компенсации морального вреда. Сейчас в отношении него все тот же Краснооктябрьский районный суд рассматривает еще одно уголовное дело по восьми эпизодам по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Однако теперь, как выяснили корреспонденты «Высоты 102», наученный опытом горе-мастер пошел другим путем и пытается примириться с потерпевшими, выплачивая им существенные суммы денег.


Следующее заседание запланировано на 18 сентября. Алхутов хочет, чтобы дело рассматривалось в особом порядке, но пока это у него не получается. По информации собственного источника V102.RU, против особого порядка выступила одна из потерпевших по делу. Как минимум двое из восьми пострадавших в случае, если Алхутов и на этот раз избежит колонии, готовы поднять тему на федеральном уровне.

К слову, суд, признавший Алхутова виновным в мошенничестве, возложил на него ряд обязанностей, в том числе не менять постоянного места жительства без уведомления УИС, официально трудоустроиться, компенсировать потерпевшим моральный и материальный ущерб в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу. 

После оглашения приговора осужденный отказался общаться с прессой, обвинив журналистов «Высоты 102» в предвзятом к нему отношении. Вопрос, будет ли он в дальнейшем продолжать свою деятельность в качестве мебельщика, им был также проигнорирован.   

В Дзержинском райсуде и Волжском городском суде мебельному мастеру удалось примириться с потерпевшими, что повлекло за собой прекращение уголовного преследования. Точно так же он избежал ответственности в 2023 году в Советском районном суде Волгограда. При этом по данным информагентства, в суд готовы направить еще одно уголовное дело. В редакцию продолжают поступать звонки и сообщения от обманутых горожан. 

До сих пор, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не зарегистрирован в качестве ИП или самозанятого.

Фото и скриншоты: ИА «Высота 102», читатели информагентства 

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