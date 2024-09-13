Происшествия

«Ушел на СВО искать сына»: в Волгоградской области пропал 68-летний мужчина

Происшествия 13.09.2024 08:31
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13.09.2024 08:31


В Волгоградской области разыскивают 68-летнего Алексея Федорова, местонахождение которого неизвестно с 11 сентября. Мужчина вышел из своего дома в селе Журавка Еланского района и с той поры о нем нет  никаких известий. Как рассказала V102.RU дочь пенсионера, ее отец находился в угнетенном состоянии после того, как ее брат Александр несколько месяцев назад ушел на СВО.
- Он несколько раз говорил нам, что пойдет искать своего сына, - делится женщина. – Хотя мы все время его успокаивали, говорили, что он выходит на связь, что с ним все хорошо. В тот день, когда папа ушел, я лежала в больнице с ребенком, а то бы остановила его, конечно. А так он поставил свою мать перед фактом – я пошел в Донецк. Ничего с собой не взял – ни денег, ни телефона, только пакет с ветровкой.
По словам Елены, ее папа находится на инвалидности – у него проблемы со слухом. Она предполагает, что он будет ловить попутные машины.
К поискам пенсионера уже подключились волонтеры, также родственники написали заявление в полицию.
Если вы увидите голосующего на трассе человека, не проезжайте мимо, его нужно вернуть домой!


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