



В Волгоградской области разыскивают 68-летнего Алексея Федорова, местонахождение которого неизвестно с 11 сентября. Мужчина вышел из своего дома в селе Журавка Еланского района и с той поры о нем нет никаких известий. Как рассказала V102.RU дочь пенсионера, ее отец находился в угнетенном состоянии после того, как ее брат Александр несколько месяцев назад ушел на СВО. В Волгоградской области разыскивают 68-летнего Алексея Федорова, местонахождение которого неизвестно с 11 сентября. Мужчина вышел из своего дома в селе Журавка Еланского района и с той поры о нем нет никаких известий. Как рассказала V102.RU дочь пенсионера, ее отец находился в угнетенном состоянии после того, как ее брат Александр несколько месяцев назад ушел на СВО.

- Он несколько раз говорил нам, что пойдет искать своего сына, - делится женщина. – Хотя мы все время его успокаивали, говорили, что он выходит на связь, что с ним все хорошо. В тот день, когда папа ушел, я лежала в больнице с ребенком, а то бы остановила его, конечно. А так он поставил свою мать перед фактом – я пошел в Донецк. Ничего с собой не взял – ни денег, ни телефона, только пакет с ветровкой.По словам Елены, ее папа находится на инвалидности – у него проблемы со слухом. Она предполагает, что он будет ловить попутные машины.К поискам пенсионера уже подключились волонтеры, также родственники написали заявление в полицию.Если вы увидите голосующего на трассе человека, не проезжайте мимо, его нужно вернуть домой!