Общество

В Волгограде возле «Гасителя» появится копия бронепоезда

Общество 13.09.2024 11:27
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13.09.2024 11:27


В Волгограде приступили к сборке полноразмерной копии бронепоезда, повторяющей боевые машины времен Великой Отечественной войны, которые были задействованы в обороне Сталинграда. Как сообщает V102.RU, модель появится неподалеку от парохода-памятника «Гаситель» в Ворошиловском районе. 

Специалисты подрядной компании уже собрали постамент, на котором разместится копия броневагона, а также участки рельсошпальной решетки. При создании копии используются детали настоящей железнодорожной техники. 

По окончании работ в бронепоезде планируется разместить интерактивную выставку. 

Фото: администрация Волгограда

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