В Волгограде возле «Гасителя» появится копия бронепоезда





В Волгограде приступили к сборке полноразмерной копии бронепоезда, повторяющей боевые машины времен Великой Отечественной войны, которые были задействованы в обороне Сталинграда. Как сообщает V102.RU, модель появится неподалеку от парохода-памятника «Гаситель» в Ворошиловском районе.

Специалисты подрядной компании уже собрали постамент, на котором разместится копия броневагона, а также участки рельсошпальной решетки. При создании копии используются детали настоящей железнодорожной техники.

По окончании работ в бронепоезде планируется разместить интерактивную выставку.

Фото: администрация Волгограда