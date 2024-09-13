Пожар разбудил жильцов девятиэтажного дома на юге Волгограда





Утром 13 сентября в Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание в одной из квартир в девятиэтажном доме. Как сообщает V102.RU, ранним в жилом помещении на улице 2-я Штурманская горели домашние вещи.

- На пульт пожарно-диспетчерской службы сообщение о пожаре поступило в 09:24. Пожарно-спасательные подразделения 7-й ПСЧ ликвидировали горение в 09:43. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в региональном главке МЧС.

Причиной пожара, по предварительным данным МЧС, стало короткое замыкание электропроводки.

Скриншот: Подслушано. Волгоград Красноармейский / ВКонтакте