Происшествия

Пожар разбудил жильцов девятиэтажного дома на юге Волгограда

Происшествия 13.09.2024 14:27
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13.09.2024 14:27


Утром 13 сентября в Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание в одной из квартир в девятиэтажном доме. Как сообщает V102.RU, ранним в жилом помещении на улице 2-я Штурманская горели домашние вещи. 

- На пульт пожарно-диспетчерской службы сообщение о пожаре поступило в 09:24. Пожарно-спасательные подразделения 7-й ПСЧ ликвидировали горение в 09:43. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в региональном главке МЧС. 

Причиной пожара, по предварительным данным МЧС, стало короткое замыкание электропроводки.  

Скриншот: Подслушано. Волгоград Красноармейский / ВКонтакте

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