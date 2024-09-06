Спорт

«Ротор» 7 сентября встретится с «Уралом» в Екатеринбурге

Спорт 06.09.2024 20:00
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06.09.2024 20:00


Волгоградский «Ротор» завтра, 7 сентября, в девятом туре Первой лиги в Екатеринбурге сыграет с местным «Уралом». Начало встречи в 11-30 ч. Прямая трансляция будет организована на телеканале «Матч Премьер», сообщает V102.RU.

Сине-голубые подходят к очередному поединку с четырехматчевой беспроигрышной серией. При этом после двух добытых побед подряд над «Тюменью» (1:0) и «Балтикой» (2:0) подопечные Дениса Бояринцева разошлись миром на выезде со столичной «Родиной» (2:2) и дома сыграли вничью с песчанокопской «Чайкой» (0:0). Для новичка лиги волгоградцы на данном этапе показывают достойный результат, располагаясь на восьмой позиции с 12-ю заработанными очками. Впечатляет и статистика пропущенных голов — всего пять раз соперники поражали ворота 29-летнего Никиты Чагрова. В случае выездной победы «Ротор» может подняться в первую четверку при определенных раскладах в остальных матчах тура. Отметим, что сине-голубые прибыли в столицу Урала еще накануне, 5 сентября, и уже провели тренировку на одном из местных полей.

«Урал» в прошлом сезоне впервые за 11 лет покинул Российскую премьер-лигу, проиграв по сумме двух стыковых матчей тольяттинскому «Акрону». В летнее межсезонье главным тренером «шмелей» стал 45-летний специалист Евгений Аверьянов, ранее много лет входивший в тренерские штабы предыдущих наставников команды. За восемь туров оранжево-черные набрали 17 баллов и занимают второе место, лишь на одно очко отставая от единоличного лидера турнира — тульского «Арсенала». «Урал», который ставит  амбициозную задачу вернуться за один сезон в РПЛ, в общей сложности выиграл пять раз, дважды сыграл вничью и лишь однажды уступил. В восьмом туре екатеринбуржцы дома обыграли владикавказскую «Аланию» со счетом 3:1.

Для «Ротора» любое количество заработанных очков завтра в битве со статусным противником на гостевом стадионе будет считаться положительным результатом, но болельщики команды, конечно же, верят в выигрышный исход даже в чужих стенах.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)

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