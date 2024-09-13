Кого ищет волгоградский металлургический завод с богатой историей: топ-3 свежих вакансий





Всем хочется иметь работу со стабильным и высоким уровнем дохода, где предоставляют ДМС с расширенным объемом услуг и возможности для отдыха на море. Это лишь малая часть из того, что предлагает «Красный Октябрь» – металлургический завод с более чем 125-летней историей, выпускающий 1000 марок стали и 500 видов профилей проката.





Предприятие активными темпами продолжает модернизацию производства, приобретает современное оборудование, улучшает условия труда для сотрудников. Сейчас на «Красном Октябре» трудится около 4300 человек, и это не предел. Завод заинтересован в дальнейшем привлечении кадров, в том числе молодых специалистов, и готов вкладывать ресурсы в обучение, воспитывая новое поколение металлургов.





«Красный Октябрь» заботится о каждом своем сотруднике, и это не просто слова. На заводе предусмотрены различные меры соцподдержки, в том числе ежегодная индексация зарплаты, программа добровольного медицинского страхования, бесплатное питание и льготные путевки в санатории Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод и других регионов.

Также на предприятии действуют меры адресной социальной поддержки: компенсация оплаты детского сада, возмещение части затрат по уплате процентов за ипотеку, частичная компенсация затрат на обучение в высших и средних учебных заведениях, льготные условия летнего оздоровительного отдыха для детей сотрудников.





Еще один приятный бонус – на «Красном Октябре» насыщенная корпоративная жизнь: сотрудники участвуют в межзаводских и городских мероприятиях, им предоставлена возможность бесплатно укреплять свое здоровье в бассейне, посещать музеи, театры, футбольные матчи на стадионе «Волгоград Арена» благодаря поддержке администрации предприятия и профсоюзного комитета.













Получить более подробную информацию обо всех вакансиях можно по телефонам +7 (8442) 74-86-18, +7 (8442) 74-85-93, а также на официальном сайте Vmzko.ru.

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