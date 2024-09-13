Глава Минздрава утвердил Владимира Шкарина ректором ВолгГМУ

В Волгоградском государственном медицинском университете избрали новый состав проректоров после утверждения Минздравом РФ Владимира Шкарина ректором на новый 5-летний срок.

- Приказом Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Владимир Шкарин был утвержден в должности ректора Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России с 24 сентября 2024 года на пятилетний срок, - сообщили в университете.

В связи с истечением срока полномочий сегодня, 13 сентября, приказом ректора ВолгГМУ директором Пятигорского медико-фармацевтического института (филиала ВолгГМУ в Пятигорске) с 24 октября назначена доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор Ольга Ахвердова.

Также назначены новые проректоры и руководители кафедр. Так, бывший ректор ВолгГМУ, академик РАН, главный внештатный специалист – клинический фармаколог Минздрава России Владимир Петров возглавил кафедру клинической фармакологии и интенсивной терапии ВолгГМУ.

Фото из архива V102.RU