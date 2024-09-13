Расследования

В Волгоградской области мать ударила сына-подростка табуретом в лицо

Расследования 13.09.2024 15:53
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13.09.2024 15:53

В городе Камышине Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая избила своего сына табуретом, передает V102.RU.

Как установили полицейские, несколько дней назад у женщины во время очередного застолья произошел конфликт с 13-летним сыном. Камышанке не понравилось, что мальчик сделал ей замечание. В итоге она решила применить доступные ей методы воспитания и ударила мальчика предметом мебели по лицу. 

– Несовершеннолетний получил травмы. Данный факт обнаружили инспекторы ПДН, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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