Удачи, супердевчонки!: «Динамо-Синара» с новым тренером открывает сезон





Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 6 сентября, проведут первый матч в новом сезоне Суперлиги 24-25 годов на выезде против краснодарской «Кубани», сообщает V102.RU.





Кулешова на посту наставника сменил 39-летний специалист Евгений Дмитриев, последним местом работы которого являлось мужское астраханское «Динамо». Теперь «Синаре» предстоит найти новых лидеров в своем составе и рассчитывать на прогресс имеющегося костяка. На последнем рубеже вратарскую бригаду составят Надежда Колесникова, Мария Дувакина и Елизавета Старкова. Среди полевых исполнительниц продолжат радовать болельщиков Софья Васильева, Анастасия Шкитина, Елизавета Дудкина, Арина Безбабных и другие. Кроме того, стан бело-голубых в летнее межсезонье пополнили четверо новобранцев — София Романенко, София Лыжина, Кристина Щеглова и Меланья Пичугина.





Три новичка дебютировали за «Синару» на предсезонных соревнованиях под названием «Кубок Московской федерации гандбола». Из-за травмы не смогла помочь одноклубницам в столице Пичугина, но при этом 19-летняя спортсменка уже восстановилась. Как раз в первой игре турнира динамовки встречались с «Кубанью» и одолели подопечных Дениса Сайфулина со счетом 32:30. Эта победа позволила «Синаре» занять третье место и опередить краснодарский клуб в турнирной таблице при равном количестве очков по дополнительным показателям. В общей сложности на «Кубке МФГ» «Динамо» заработало четыре балла, дважды выиграло и трижды уступило.









Напомним, что в прошлом чемпионате бело-голубые финишировали лишь на восьмой позиции. Поэтому в предстоящем розыгрыше динамовки намерены приложить все усилия для улучшения не самого удачного достигнутого результата. В межсезонье команду покинул её теперь уже бывший главный тренер Олег Кулешов, возглавлявший «Синару» с 2021 года. 50-летний специалист встал у руля действующих чемпионов России — столичного ЦСКА. Туда же перебрались и важные игроки для волгоградского коллектива в прошлом сезоне — голкипер Анна Верещак и одна из самых талантливых гандболисток страны своего поколения Варвара Сёмина. Экс-представители «Динамо» в новом клубе 3 сентября стали обладателями Суперкубка России. Армейская команда в матче за первый трофей сезона в равном противостоянии обыграла «Ростов-Дон» со счетом 32:30.Регулярный чемпионат 24-25 будет состоять из двух частей. Сначала все команды сыграют друг с другом в два круга. Затем сформируются группы «А» (места с 1-го по 6-е) и «Б» (с 7-го по 11-е) с сохранением ранее набранных очков. Внутри групп команды сыграют еще в два круга. Шесть клубов из группы «А» и два коллектива из «Б» выйдут в плей-офф, который начнется со стадии четвертьфинала в конце апреля следующего года.Отметим, что в предстоящем сезоне игроков, тренерский штаб, руководство и болельщиков бело-голубых ожидает радостное событие — возвращение в родной, но отремонтированный и обновленный динамовский гандбольный зал. Арена, рассчитанная на полторы тысячи зрительских мест, находится в финальной стадии строительства. Однако в ожидании полной готовности спортивного объекта домашний поединок 12 сентября против тольяттинской «Лады» волгоградкам предстоит провести в ФОК имени Левона Акопяна.Матч «Кубань» — «Динамо-Синара» стартует 6 сентября в 18-00 ч. Прямая трансляция игры первого тура будет доступна на сайте Федерации гандбола России.