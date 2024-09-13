На Голодном заменят 8 км труб для приема стоков из Волгограда

На острове Голодном в Волгограде, где расположены очистные сооружения, смонтировали временный причал в рамках нового этапа модернизации объекта, сообщили V102.RU в мэрии.

- В ходе ремонта специалисты приведут в порядок инженерные коммуникации, обеспечивающие транспортировку стоков от подводных дюкеров до самих очистных сооружений. На о. Голодный уже доставлены необходимые материалы и оборудование, - рассказали в администрации Волгограда.

Всего планируется заменить свыше 8 км изношенных коммуникаций. Две ветки труб диаметром 1,2 м ведут от приемной камеры к действующим очистным сооружениям.

Для подвоза оборудования на Голодном построили временный причал, позволяющий швартоваться судам и баржам с грузом, обустроили временную дорогу для доставки материалов к месту производства работ.

Ранее, напомним, о модернизации очистных сооружений Волгограда, которую планируют завершить в течение 5-7 лет, говорил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, в настоящее время проходит госэкспертизу проект строительства напорного канализационного коллектора на о. Голодном, функционирующего с 1975 года, протяженностью 44 километра. Замена двух изношенных труб старых труб и камеры подключения обеспечит надежную и бесперебойную прокачку стоков. Планируется, что на данные цели будут направлены средства специальных казначейских кредитов из федерального бюджета.

Очистные сооружения Волгограда, расположенные на Голодном, принимают сточные воды от 7 районов города – Кировского, Советского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского.

Фото: администрации Волгоградской области