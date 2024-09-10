Смена «Динамо-Синары» бодро стартовала в молодежном первенстве





Гандболистки «Динамо-Синары-2» и «УОР-Динамо» на родной площадке в ФОК имени Левона Акопяна с побед стартовали в молодежном первенстве России в возрастной категории до 21 года, сообщает V102.RU.

Всего в национальном турнире принимают участие 13 клубов. Чемпион и призеры определятся лишь в конце весны следующего года. Второй волгоградской команде под руководством Любови Сидоричевой предстояло открыть сезон двумя поединками с тольяттинской «Ладой-СШОР». Хозяйки уже после первого тайма стартового матча обеспечили комфортное преимущество в несколько очков — 16:10. Во второй половине бело-голубые показали великолепную реализацию и довели дело до итогового разгромного выигрыша со счетом 38:17. Кристина Климова в составе «Синары» стала самой результативной — семь точных попаданий.Накануне, 9 сентября, в повторной встрече с тольяттинскими гандболистками динамовки закрепили успех при практически том же сценарии игры. Первая половина осталась за волгоградками — 17:11. После отдыха хозяйки только увеличивали отрыв благодаря эффективным действиям в нападении. В итоге «Динамо-Синара-2» снова выиграло без вопросов — 33:20. Алёна Алексеева оказалась лучшим бомбардиром матча в составе победительниц с девятью мячами.«УОР-Динамо» дебютировало в молодежном первенстве не менее ярко. Подопечные Анны Сидоричевой принимали в Волгограде дубль ижевского «Университета». Бело-голубые не стали откладывать дело в долгий ящик и уже по итогам первого тайма стартового матча лидировали со счетом 22:4. Отрыв к финальной сирене достиг плюс 30 мячей. Юные динамовки порадовали своих болельщиков итоговой викторией — 40:10. В повторной встрече разница составила уже на 10 мячей меньше, но все равно волгоградки не оставили шансов оппоненткам — 30:10.Таким образом, «Динамо-Синара-2» и «УОР-Динамо» в самом начале первенства попали в лидирующую группу в турнирной таблице. В среду, 11 сентября, состоится второй тур, в котором динамовские коллективы поменяются соперниками и снова сыграют по два матча с «Университетом» и «Ладой-СШОР».