Приставы ищут скрупулезных волгоградцев в Центральный отдел

Среди жителей Волгограда и области ищут смелых, ответственных и точных до мелочей кандидатов на госслужбу, сообщает V102.RU.





В настоящее время, по информации приставов, в Центральном районном отделе Волгограда ГУ ФССП есть несколько вакансий.

- Нужны сотрудники на должности: судебный пристав-исполнитель, дознаватель, младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, - рассказали в отделе. - Также есть вакансия делопроизводителя (старший специалист 2-го разряда, специалист по ведению депозитного счета)

На интересующие вопросы готов ответить заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава, старший лейтенант внутренний службы Асильбек Даулеткалиев по номеру +7 937 705 55 93.

Видео: ГУ ФССП России по Волгоградской области

