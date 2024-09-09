Размялись после каникул: юные волжане победили в баскетбольном фестивале

Безоговорочным чемпионом стал «ЦСП по баскетболу», выигравший все пять поединков. Особенно интересным и захватывающим получилось региональное дерби с «Титанами». Страсти на площадке полыхали практически по ходу всей игры - никто не хотел уступать. Но все же волжане сломили чашу весов в свою пользу и праздновали заслуженный успех со счетом 48:30. В заключительной встрече фестиваля «ЦСП» не оставил шансов оппонентам из столичного региона и разгромил их крупно — 64:10.
«Титаны» под руководством главного тренера Сергея Рыбалкина заняли пятое место и всего лишь однажды победили в противостоянии с Москвой со счетом 27:23. В воскресенье «Титаны» уступили краснодарскому «Локомотиву» — 18:49. Но, прежде всего, баскетболисты активно развивающейся волгоградской академии получили важный опыт в битвах с серьезными и более старшими соперниками, еще раз оценили свои сильные стороны и те ошибки, которые предстоит устранить перед будущими сражениями.
Итоговая таблица фестиваля выглядит следующим образом:
1. ЦСП по баскетболу г. Волжский
2. «Локомотив» г. Краснодар
3. Пятигорск
4. «БаскетДом» г. Астрахань
5. «Титаны» г. Волгоград
6. «Тимирязевская» г. Москва
Главный тренер краснодарского «Локомотива» Николай Алтуфьев поделился впечатлениями об организации фестиваля.
- Эмоции положительные, если говорить об уровне турнира. Хорошие условия для проживания, комфортный зал, уровень судейства на высоком уровне. Все понравилось. Ожидали приехать и просто поиграть после лета. Вспомнить вообще, что такое баскетбол. Задачи выполнили, стали вторыми. Я считаю, что это хороший результат для нас, - поделился наставник серебряных призеров.
В составе «Титанов» выделялись двойняшки — Семён и Матвей Мирочники. Ребят на трибунах поддерживал их отец Виталий, который является большим другом «Титанов», и посещает матчи академии на регулярной основе. Перспективные баскетболисты прокомментировали итоги фестиваля.
- Если говорить про нашу команду, то мы старались грамотно проводить комбинации, слаженно работать и действовать в защите. Соперники были серьезные, потому что ребята против нас выходили на год старше, - сказал Семён.
- Мы хорошо работали в подборах в атаке. В нападении также неплохо разыгрывали. За нас сильно переживали родители и волжские ребята из «ЦСП», - добавил Матвей.
После завершения поединков состоялась традиционная церемония награждения с вручением медалей призерам и чемпионского кубка победителям. Так что прощание с летом оказалось для юных баскетболистов активным и событийным.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото автора