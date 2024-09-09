Размялись после каникул: юные волжане победили в баскетбольном фестивале





В Волжском Волгоградской области 8 сентября завершился Открытый фестиваль по баскетболу среди команд 2012 и 2013-х годов рождения. Победителем соревнований стали хозяева из местного «Центра спортивной подготовки», сообщает V102.RU. В Волжском Волгоградской области 8 сентября завершился Открытый фестиваль по баскетболу среди команд 2012 и 2013-х годов рождения. Победителем соревнований стали хозяева из местного «Центра спортивной подготовки», сообщает V102.RU.





Организатором соревнований выступил директор «Центра спортивной подготовки по баскетболу» Александр Вернер. В интервью сайту V102.RU руководитель рассказал о структуре состязаний. Организатором соревнований выступил директор «Центра спортивной подготовки по баскетболу» Александр Вернер. В интервью сайту V102.RU руководитель рассказал о структуре состязаний.

В юношеском турнире, прошедшем в течение трех дней по круговой системе, приняли участие шесть коллективов из нескольких городов России — Москвы, Краснодара, Астрахани и Пятигорска. Помимо «ЦСП» данные состязания стали домашними для ребят из волгоградской академии клуба «Титаны». Обе команды выступали в зале при активной поддержке родных и близких на трибунах. Одной из главных целей фестиваля стало получение игровой практики после летних каникул и в преддверии крупных стартов, ожидающих юных спортсменов уже в самое ближайшее время.Безоговорочным чемпионом стал «ЦСП по баскетболу», выигравший все пять поединков. Особенно интересным и захватывающим получилось региональное дерби с «Титанами». Страсти на площадке полыхали практически по ходу всей игры - никто не хотел уступать. Но все же волжане сломили чашу весов в свою пользу и праздновали заслуженный успех со счетом 48:30. В заключительной встрече фестиваля «ЦСП» не оставил шансов оппонентам из столичного региона и разгромил их крупно — 64:10.«Титаны» под руководством главного тренера Сергея Рыбалкина заняли пятое место и всего лишь однажды победили в противостоянии с Москвой со счетом 27:23. В воскресенье «Титаны» уступили краснодарскому «Локомотиву» — 18:49. Но, прежде всего, баскетболисты активно развивающейся волгоградской академии получили важный опыт в битвах с серьезными и более старшими соперниками, еще раз оценили свои сильные стороны и те ошибки, которые предстоит устранить перед будущими сражениями.,— прокомментировал Александр Александрович.Главный тренер краснодарского «Локомотива» Николай Алтуфьев поделился впечатлениями об организации фестиваля.- поделился наставник серебряных призеров.В составе «Титанов» выделялись двойняшки — Семён и Матвей Мирочники. Ребят на трибунах поддерживал их отец Виталий, который является большим другом «Титанов», и посещает матчи академии на регулярной основе. Перспективные баскетболисты прокомментировали итоги фестиваля., - сказал Семён., - добавил Матвей.После завершения поединков состоялась традиционная церемония награждения с вручением медалей призерам и чемпионского кубка победителям. Так что прощание с летом оказалось для юных баскетболистов активным и событийным.