Спорт

Размялись после каникул: юные волжане победили в баскетбольном фестивале

Спорт 09.09.2024 06:24
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09.09.2024 06:24


В Волжском Волгоградской области 8 сентября завершился Открытый фестиваль по баскетболу среди команд 2012 и 2013-х годов рождения. Победителем соревнований стали хозяева из местного «Центра спортивной подготовки», сообщает V102.RU.
В юношеском турнире, прошедшем в течение трех дней по круговой системе, приняли участие шесть коллективов из нескольких городов России — Москвы, Краснодара, Астрахани и Пятигорска. Помимо «ЦСП» данные  состязания стали домашними для ребят из волгоградской академии клуба «Титаны». Обе команды выступали в зале при активной поддержке родных и близких на трибунах. Одной из главных целей фестиваля стало получение игровой практики после летних каникул и в преддверии крупных стартов, ожидающих юных спортсменов уже в самое ближайшее время.
Безоговорочным чемпионом стал «ЦСП по баскетболу», выигравший все пять поединков. Особенно интересным и захватывающим получилось региональное дерби с «Титанами». Страсти на площадке полыхали практически по ходу всей игры - никто не хотел уступать. Но все же волжане сломили чашу весов в свою пользу и праздновали заслуженный успех со счетом 48:30. В заключительной встрече фестиваля «ЦСП» не оставил шансов оппонентам из столичного региона и разгромил их крупно — 64:10.
«Титаны» под руководством главного тренера Сергея Рыбалкина заняли пятое место и всего лишь однажды победили в противостоянии с Москвой со счетом  27:23. В воскресенье «Титаны» уступили краснодарскому «Локомотиву» — 18:49. Но, прежде всего, баскетболисты активно развивающейся волгоградской академии получили важный опыт в битвах с серьезными и более старшими соперниками, еще раз оценили свои сильные стороны и те ошибки, которые предстоит устранить перед будущими сражениями.
Итоговая таблица фестиваля выглядит следующим образом:
1.    ЦСП по баскетболу г. Волжский
2.    «Локомотив» г. Краснодар
3.    Пятигорск
4.    «БаскетДом» г. Астрахань
5.    «Титаны» г. Волгоград
6.    «Тимирязевская» г. Москва  
 

Организатором соревнований  выступил директор «Центра спортивной подготовки по баскетболу» Александр Вернер. В интервью сайту V102.RU руководитель рассказал о структуре состязаний.
- Фестиваль при поддержке региональной федерации баскетбола приурочен к 1 сентября. Основная задача — подготовиться к первенству области в Михайловке. Мы провели сборы в августе. Сейчас смотрим, что получается, а что нет. Организовываем подобный фестиваль пару раз в год. Не сказать, что постоянно, потому что это зависит от всероссийского календаря соревнований. Даты смещаются, но осенью и весной организовываем турниры, в том числе и среди девочек 2013-2014 годов рождения. Стараемся чаще собираться для получения игровой практики. Тренировки — это хорошо, но надо смотреть в деле, чему научились. Легко было пригласить команды для участия в фестивале. Краснодарцы, например, в третий раз приехали. Географически коллективам удобно до нас добираться. Москва также постоянно участвует. Здесь хорошие условия, есть возможность за три дня провести пять матчей,— прокомментировал Александр Александрович.
Главный тренер краснодарского «Локомотива» Николай Алтуфьев поделился впечатлениями об организации фестиваля.
- Эмоции положительные, если говорить об уровне турнира. Хорошие условия для проживания, комфортный зал, уровень судейства на высоком уровне. Все понравилось. Ожидали приехать и просто поиграть после лета. Вспомнить вообще, что такое баскетбол. Задачи выполнили, стали вторыми. Я считаю, что это хороший результат для нас, - поделился наставник серебряных призеров.
В составе «Титанов» выделялись двойняшки — Семён и Матвей Мирочники. Ребят на трибунах поддерживал их отец Виталий, который является большим другом «Титанов», и посещает матчи академии на регулярной основе. Перспективные баскетболисты прокомментировали итоги фестиваля.
- Если говорить про нашу команду, то мы старались грамотно проводить комбинации, слаженно работать и действовать в защите.  Соперники были серьезные, потому что ребята против нас выходили на год старше, - сказал Семён.
- Мы хорошо работали в подборах в атаке. В нападении также неплохо разыгрывали. За нас сильно переживали  родители  и  волжские ребята из «ЦСП», -  добавил Матвей.
После завершения поединков состоялась традиционная церемония награждения с вручением медалей призерам и чемпионского кубка победителям. Так что прощание с летом оказалось для юных баскетболистов активным и событийным.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
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