Общество

В Волгоградской области в 2024 году утонули 56 взрослых и 4 детей

Общество 13.09.2024 07:48
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13.09.2024 07:48


Печальную статистику озвучили на состоявшейся накануне пресс-конференции в ГУ МЧС по Волгоградской области. По данным ведомства, передает V102.RU, в регионе с начала 2024 года  зарегистрировано 77 происшествий на воде, в результате которых погибли 60 и спасены 30 человек. В купальный сезон произошло 48 происшествий: жертвами стали 38 человек, а 17 удалось спасти. Правда, по сравнению с прошлым годом общее количество погибших людей на воде  сократилось на 20%.
К сожалению, среди утонувших есть и дети. Хотя количество несовершеннолетних погибших и меньше, чем в 2023 году. Если в прошлом году вода унесла жизни 10 детей, то в этом – четырёх. Хотя каждый погибший ребенок - это трагедия и повод задуматься взрослым, а все ли они сделали, чтобы это предотвратить. Причем все трагические случаи с детьми пришлись на начало купального сезона в первые недели летних каникул.
Отдельное беспокойство специалистов вызвали несчастные случаи на воде, связанные с использованием сапов. Как рассказал на брифинге начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по региону Виктор Староверов, только в августе произошло 3 случая, в которые попали люди на сапбордах – специальных досках для плавания.
Так, на Волгоградском водохранилище без вести пропал мужчина, который пользовался этим плавсредством. Его тело нашли спустя несколько дней в районе шлюзов Волжской ГЭС. Причиной стала непогода. Еще один случай произошёл на Волге. Девушку на сапе стало уносить от берега. Она позвала на помощь. Тогда, к счастью, все  завершилась благополучно – пловчиху спасли.
В ведомстве считают, что необходимо разработать проект обязательных требований, регулирующих использование средств активного отдыха на воде. Этот вопрос уже предложен к рассмотрению на уровне администрации региона.


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