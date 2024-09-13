В Волгоградской области в 2024 году утонули 56 взрослых и 4 детей

Отдельное беспокойство специалистов вызвали несчастные случаи на воде, связанные с использованием сапов. Как рассказал на брифинге начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по региону Виктор Староверов, только в августе произошло 3 случая, в которые попали люди на сапбордах – специальных досках для плавания.
Так, на Волгоградском водохранилище без вести пропал мужчина, который пользовался этим плавсредством. Его тело нашли спустя несколько дней в районе шлюзов Волжской ГЭС. Причиной стала непогода. Еще один случай произошёл на Волге. Девушку на сапе стало уносить от берега. Она позвала на помощь. Тогда, к счастью, все завершилась благополучно – пловчиху спасли.
В ведомстве считают, что необходимо разработать проект обязательных требований, регулирующих использование средств активного отдыха на воде. Этот вопрос уже предложен к рассмотрению на уровне администрации региона.