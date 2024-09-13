Кинули москвичи: в Волгограде назвали причину срыва поставки аппарата МРТ в больницу №25





В Волгограде 13 сентября стало известно о причинах срыва сроков поставки аппарата МРТ в больницу скорой помощи №25. Как рассказали ИА «Высота 102» в Арбитражном суде Волгоградской области, вина за это лежит на подрядной компании ООО «Юсстрой», которая не провела ремонт помещения.

Так, по данным арбитража, ранее между указанной организацией, зарегистрированной в Москве, и ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25» был заключен контракт стоимостью 4 623 970 рублей на проведение ремонтных работ в помещении, где планировали установить аппарат МРТ. Однако же, подрядчик в конечном итоге отказался в одностороннем порядке выполнять взятые на себя обязательства. В связи с этим, собственно, установить оборудование стоимостью 110 млн рублей не представлялось возможным.

В итоге больница обратилась в управление ФАС России с просьбой включить ООО «Юсстрой» в список недобросовестных поставщиков.

– По результатам рассмотрения обращения УФАС приняло решение включить организацию в реестр сроком на 2 года, поскольку общество неоднократно нарушало сроки выполнения работ. Это повлекло за собой срыв поставки аппарата МРТ для пациентов, нуждающихся в проведении необходимых обследований, – рассказали информагентству в пресс-службе Арбитражного суда региона. – 10 сентября 2024 года суд оставил в силе данное решение УФАС.