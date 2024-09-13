В Волжском очередной самокатчик угодил под колеса автомобиля: видео





Сегодня, 13 сентября, в Волжском Волгоградской области произошло очередное ДТП с участием самокатчика. Как сообщает V102.RU, спешащий водитель мобильного средства передвижения пытался пересечь пешеходный переход на пересечении улиц Энгельса и Советской, но угодил под колеса легковушки. Дорожно-транспортное происшествие попало на запись дорожной камеры наблюдения.





Заворачивая на перекрестке, водитель пропустил пешехода и начал движение, не увидев выскочившего на зебру самокатчика. От удара молодой человек вместе со своим транспортным средством отлетел на несколько метров вперед.

Получил ли пострадавший серьезные травмы, неизвестно. Но через несколько секунд после удара он смог самостоятельно подняться с асфальта.

Видео: Powernet / ВКонтакте