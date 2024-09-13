Волгоградка взыскала с ушлого ИП крупную сумму за тонкий стеклопакет





В Волгограде местная жительница взыскала компенсацию с индивидуального предпринимателя, который не захотел устанавливать качественные окна, передает V102.RU.

Известно, что в апреле 2022 года волгоградка заключила договор на поставку и установку окон, по которому внесла 45 тысяч рублей. После установки выяснилось, что демонтаж старого и монтаж нового стеклопакета был произведен с нарушениями, а сами металлопластиковые изделия не соответствуют прописанному в договоре товару.

- Мировой судья постановил, что с индивидуального предпринимателя в пользу клиента взысканы уплаченные денежные средства в размере 45 000 рублей, компенсация морального вреда – 1 500 рублей, штраф – 23 250 рублей и расходы по оплате услуг эксперта – 10 000 рублей, - уточнили в пресс-службе суда Дзержинского района.

Однако предприниматель не согласился с решением и попытался обжаловать в апелляционном порядке. После проведенной экспертизы в квартире клиентки удалось подтвердить, что конструкции не соответствуют ГОСТу, а установленный профиль имеет толщину в 40 мм вместо заявленных 72 мм.

С учетом заключений экспертов суд оставил решение первой инстанции без изменений, а апелляцию – без удовлетворения.