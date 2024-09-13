Стена огня перекрыла трассу в Волгоградской области





В Калачевском районе Волгоградской области загорелась степь возле трассы после происшествия с фурой, передает V102.RU.

Как сообщают очевидцы, вначале загорелся большегруз, а от него пламя перекинулось на сухую растительность. По предварительным данным, у фуры взорвалось колесо. На кадрах с места происшествия, которые сняли автомобилисты, огонь стеной в буквальном смысле перекрыл трассу.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о происшествии с фурой подтвердили.

- В 20.08 поступило сообщение о пожаре в Калачевском районе Волгоградской области. Вблизи поселка Комсомольский горела фура, от автомобиля загорелась сухая растительность. Пожарно -спасательные подразделения на месте, производят тушение, - сообщили в региональном МЧС.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Видео: Волгоград в курсе / t.me