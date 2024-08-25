Спорт

«Динамо-Синара» стало бронзовым призером московского турнира

Спорт 25.08.2024 18:32
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25.08.2024 18:32


«Динамо-Синара» сегодня, 25 августа, завершило турнир «Кубок Московской федерации гандбола» поражением от звенигородской «Звезды» со счетом 30:33. Бело-голубые стали бронзовыми призерами предсезонных соревнований, сообщает V102.RU.
 
К заключительной игре волгоградки подошли, имея две победы и два проигрыша в активе. А «Звезда» и вовсе уступила во всех четырех поединках и досрочно обосновалась на последней, шестой позиции. На старте встречи динамовки дважды отыгрывались, а затем выдали ударный отрезок из трех заброшенных мячей подряд, авторами которых стали Анастасия Шкитина, Арина Безбабных и Елизавета Дудкина. Но подмосковный клуб вскоре догнал «Синару».
 
Шла равная борьба на площадке, так как обе команды явно хотели завершить товарищеский турнир на победной ноте. В начале второй половины тайма сначала гандболистки «Звезды» получили право на пенальти, но бросок с точки отразила Мария Дувакина. Вслед за этим Екатерина Долматова воспользовалась шансом отличиться с семиметрового. До перерыва именно Долматова была самой активной в составе «Синары». В концовке 30-минутки Екатерина Скивко вывела волгоградок вперед, однако гандболистка «Звезды» успела ответить точным попаданием. Отдыхать команды ушли при ничейном счете — 15:15.
 
На исходе первой трети второго тайма звенигородские спортсменки оторвались от соперниц на три мяча. Бело-голубые стали допускать ошибки, на что отреагировал наставник Евгений Дмитриев взятым тайм-аутом. Вскоре 39-летний специалист получил желтую карточку за споры с арбитрами. Можно отметить, что главный тренер «Динамо» уже по сложившейся традиции всю игру вел себя достаточно эмоционально и постоянно раздавал указания команде. К сожалению, энергетического заряда не хватило волгоградским исполнительницам на финальный отрезок, который лучше провели подмосковные гандболистки, одержавшие заслуженную победу со счетом 33:30.
 
Таким образом, «Динамо-Синара» за пять туров заработало четыре очка при двух выигрышах и трех поражениях. Бело-голубым удалось удержаться в тройке, опередив по дополнительным показателям краснодарскую «Кубань» за счет виктории в личной встрече. Уже 6 сентября на старте нового сезона Суперлиги волгоградки встретятся с краснодарским коллективом на выезде.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото ПГК ЦСКА VK.com 

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