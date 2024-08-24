Спорт

«Динамо-Синара» вырвало победу у «Луча» - 32:31

Спорт 24.08.2024 18:59
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24.08.2024 18:59


«Динамо-Синара» сегодня, 24 августа, реабилитировалось за вчерашний проигрыш и одержало нелегкую победу над  «Лучом» -  32:31 - на турнире «Кубок Московской федерации гандбола», сообщает V102.RU.
Напомним, накануне вечером бело-голубые уступили  ЦСКА со счетом  26:41. Это поражение для команды оказалось вторым на соревнованиях при одной добытой ранее победе над «Кубанью». Начало сегодняшней игры осталось за волгоградками, которые выдали ударный стартовый отрезок и забросили шесть безответных мячей. Подопечным Евгения Дмитриева удавалось реализовывать быстрые атаки, с которыми не справлялась оборона московского клуба. Кроме того, Анастасия Шкитина дважды подряд отличилась с пенальти. До середины тайма матч проходил под контролем «Динамо», но «Луч» по ходу первой половины разыгрался и постепенно стал сокращать отставание, а к 19-й минуте счет и вовсе стал равным — 12:12. В последней комбинации перед перерывом точный и дальний бросок Елизаветы Дудкиной позволил «Синаре» уйти отдыхать в роли лидеров с минимальным преимуществом — 18:17.
После возвращения на площадку динамовки поначалу успешно пользовались потерями, которые допускали их соперницы. Софья Васильева и Анастасия Шкитина убежали в стремительные отрывы и отправили мяч в сетку. Хозяйки оказывали серьезное сопротивление бело-голубым, а в какой-то момент столичным гандболисткам даже удалось выйти вперед после трех реализованных моментов подряд. В концовке равного противостояния пару важнейших сейвов совершила волгоградский вратарь Надежда Колесникова. Судьба матча решилась по итогу финальной атаки «Динамо», которую результативно завершила Шкитина. Именно заброшенный мяч Анастасии, ставшей лучшим бомбардиром матча с 11 заработанными очками, оказался победным для ее коллектива - 32:31.  
Завтра, 25 августа, бело-голубые в заключительной игре на турнире встретятся с подмосковной «Звездой». Начало поединка в 13-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ПГК ЦСКА VK.com
 
 

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