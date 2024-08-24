«Динамо-Синара» вырвало победу у «Луча» - 32:31

Напомним, накануне вечером бело-голубые уступили ЦСКА со счетом 26:41. Это поражение для команды оказалось вторым на соревнованиях при одной добытой ранее победе над «Кубанью». Начало сегодняшней игры осталось за волгоградками, которые выдали ударный стартовый отрезок и забросили шесть безответных мячей. Подопечным Евгения Дмитриева удавалось реализовывать быстрые атаки, с которыми не справлялась оборона московского клуба. Кроме того, Анастасия Шкитина дважды подряд отличилась с пенальти. До середины тайма матч проходил под контролем «Динамо», но «Луч» по ходу первой половины разыгрался и постепенно стал сокращать отставание, а к 19-й минуте счет и вовсе стал равным — 12:12. В последней комбинации перед перерывом точный и дальний бросок Елизаветы Дудкиной позволил «Синаре» уйти отдыхать в роли лидеров с минимальным преимуществом — 18:17.