Бастрыкин затребовал срочный доклад после вооруженного захвата ИК-19

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад от руководителя волгоградского следкома Василия Семенова по факту вооруженного захвата ИК-19 в Суровикинском районе Волгоградской области.

— Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников. В СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что исполнение поручения и ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, сегодня на охрану в ИК-19 под Волгоградом совершено вооруженное нападение. ФСИН России подтвердила захват заложников. Губернатор Бочаров сделал официальное заявление.

Фото: СКР