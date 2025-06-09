В Волгоградской области ИИ обнаружил 2,6 тонны сомнительного молока

В Еланском районе Волгоградской области при помощи ИИ и аналитических модулей ФГИС «Меркурий» выявлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на площадке хозяйствующего субъекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное управление Ростехнадзора, ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Еланская райСББЖ» оформлен производственный сертификат на сырое коровье молоко объемом в 2,6 тонны, в котором отсутствует справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, что должно подтверждать безопасность молока. Данный факт нарушает прослеживаемость пищевой продукции и может привести к выпуску небезопасной продукции животного происхождения.
Хозяйствующему субъекту объявлено предостережение, производственный сертификат на продукцию аннулирован. Комитет ветеринарии также проинформирован об инциденте.
Фото V102.RU (архив)