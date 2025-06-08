В спальных районах Волгограда безнаказанно разрослись аллергичные сорняки





Жители Дзержинского района Волгограда вновь напомнили районным чиновникам о своем существовании. Как сообщает V102.RU, на этот раз причиной обращения стали многочисленные сорняки, произрастающие вдоль дороги. От соседства с опасными травами мучаются аллергики, у которых возле частного сектора произрастает амброзия и другие возбудители насморка и чихания.

Ранее жители района уже обращались в редакцию информагентства с проблемой уборки дороги. После публикации коммунальные службы начали регулярно чистить дорожное полотно.

Теперь волгоградцы хотели бы, чтобы наконец службы решили проблему с возбудителями аллергии. Сорняки растут у дороги по улице Хорошева вдоль Волгоградской школы-интерната №2. Местные надеются, что администрация услышит их просьбы и скосит дикорастущую растительность.

Фото: читатели V102.RU