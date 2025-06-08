Православные волгоградцы 8 июня отмечают День Святой Троицы





Сегодня, 8 июня, православные жители Волгоградской области отмечают праздник Святой Троицы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградской епархию, в этот день 12 учеников, а после и все люди, узнали о триединстве Бога.

Православные храмы традиционно украшаются березовыми ветками, свежескошенной зеленью и цветами. В канун праздника люди вспоминают о своих ушедших близких и посещают кладбища.

Сошествие на апостолов Святого Духа празднуется на 50-й день после Пасхи и считается днем создания христианской церкви. По случаю праздника в соборе Александра Невского сегодня митрополит Феодор проводит богослужение.

Фото: архив V102.RU