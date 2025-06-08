Под Волгоградом погиб человек при возгорании частного дома





Сегодня, 8 июня, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло возгорание частного дома. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в результате пожара погиб человек.

Сообщение о пожаре в городе Краснослободске пришло на пульт диспетчера в 05:24. Горели частным дом и хозпростройка по всей площади.

- Пожарные подразделения 50-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:50. В 09:22 обнаружен погибший, личность устанавливается, - уточнили в региональном главке МЧС.

Причина пожара устанавливается специалистами.

Фото: архив V102.RU