Происшествия

В Волгограде ночной конфликт соседей перебудил жителей дома

Происшествия 08.06.2025 15:55
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08.06.2025 15:55


В Дзержинском районе Волгограда задержали трех участников конфликта, которые разбудили жителей многоквартирного дома по улице Красноводская. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 

Инцидент произошел ночью 6 июня между соседями, который продолжился уже на улице. Громкое выяснение отношений разбудило местных жителей, которые и вызвали полицию. 

Прибывшие на место сотрудники полиции установили троих участников конфликта и доставили их в отдел. Ими оказались 33-летний, 24-летний и 25-летний местные жители. 

Фото: архив V102.RU

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