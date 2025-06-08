В Волгограде ночной конфликт соседей перебудил жителей дома





В Дзержинском районе Волгограда задержали трех участников конфликта, которые разбудили жителей многоквартирного дома по улице Красноводская. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел ночью 6 июня между соседями, который продолжился уже на улице. Громкое выяснение отношений разбудило местных жителей, которые и вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили троих участников конфликта и доставили их в отдел. Ими оказались 33-летний, 24-летний и 25-летний местные жители.

Фото: архив V102.RU