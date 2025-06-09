Происшествия

Волгоградское УФСБ задержало адвоката за махинации с земельными паями

Происшествия 09.06.2025 09:47
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09.06.2025 09:47


В Волгоградской области задержан 63-летний адвокат по подозрению в крупном мошенничестве с земельными паями сельхозпроизводителей, сообщили V102.RU в УФСБ России по региону. 

- Установлено, что местный житель организовал схему незаконного посягательства на земельные участки сельскохозяйственного назначения Быковского района. Для реализации планов мужчина обратился к бывшим работникам с/х предприятий, которым, в соответствии с законодательством РФ, предоставлены земельные паи в общей долевой собственности, - рассказали в пресс-службе управления.

Далее предприимчивый юрист в  судебном порядке, используя правоустанавливающие документы (постановления о выделении земельных участков), которые ему предоставили бывшие сельхозработники, оформил право собственности на землю. Имея на руках доверенности, адвокат провел межевание земельных участков. На выделенные в ходе этой процедуры доли также было оформлено право собственности, т.е фактически регистрация была совершена повторно. Вновь образованные земельные участки были выставлены на продажу. 

По материалам УФСБ уголовное дело возбуждено  по ч. 3 ст. 159 УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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