Губернатор Бочаров сделал заявление по захвату заложников в ИК-19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал заявление о ситуации в регионе после захвата заложников в исправительной колонии №19 в Суровикинском районе.

По словам Бочарова, все силы и средства в регионе приведены в готовность.

– Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно.

В регионе, по информации Бочарова, создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.

– Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет. Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь. Убедительно прошу всех доверять только официальным источникам информации.

Напомним, по информации ФСИН России, захват сотрудников исправительного учреждения произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. В ведомстве сообщают о пострадавших, также по не подтвержденной пока информации, один сотрудник учреждения был убит.

Органами СК России по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ – захват заложника, если он повлек умышленное причинение смерти человеку, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.